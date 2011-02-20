Яценюк объяснил, зачем приехал в Москву

Фонд Арсения ЯЦЕНЮКА «Открой Украину» передал Национальному культурному центру Украины в Москве книги для пополнения библиотечного фонда и технику для компьютеризации читального зала: пять компьютеров, многофункциональное устройство для распечатки, сканирования и копирования документов, а также проектор с экраном.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, библиотека пополнилась историческими изданиями, в частности, «Историей Украины» Михаила Грушевского, четырьмя томами Энциклопедии истории Украины, серией книг «Известные украинцы», а также собраниями сочинений Леси Украинки, Ивана Франко, Марко Вовчок, Тараса Шевченко и Ивана Котляревского.

Из современной художественной литературы, в частности, переданы произведения Марии МАТИОС, Лины КОСТЕНКО, Павла Загребельного, Оксаны ЗАБУЖКО, Романа ИВАНИЧУКА, Юрия АНДРУХОВИЧА, Василия ШКЛЯРА, Юрия ВИННЫЧУКА, Юрия ИЗДРЫКА, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Галины ВДОВИЧЕНКО.

Кроме того, библиотека пополнится книгами по народоведению, словарями и детской художественной и учебной литературой.

На церемонии вручения А.ЯЦЕНЮК сообщил, что первопричиной его визита в Москву и передачи книг в НКЦУ является ситуация вокруг Библиотеки украинской литературы.

«Мой приезд связан с отсутствием украинского присутствия в Москве. Да, мы как посольство. Да, у нас есть много двусторонних политических мероприятий. Но только политические мероприятия нельзя заменить вот такими духовными мероприятиями. Важно, чтобы каждый сделал такой небольшой практический шаг», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что с удивлением услышал о потребности украинской общины в букварях. «Хочу попробовать на протяжении этого года сделать для украинцев России программу, по которой передать детям буквари и другие учебные пособия», - сообщил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, общая стоимость переданного оборудования и книг составила около 200 тыс. грн. По его словам, перечень переданных книг формировался непосредственно НКЦУ.

На церемонии присутствовал также посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, после ситуации с обысками в Библиотеке украинской литературы в Москве и изъятия из ее фондов книг украинских авторов А.ЯЦЕНЮК заявлят о необходимости создания в столице России книгособрания, которое было бы не зависимо от российской власти и выполняло функции полноценного центра распространения объективных знаний об Украине. Он заявил, что готов взять на себя финансирование современной электронной украинской библиотеки при Национальном культурном центре в Москве.