Количество погибших в Домодедово возросло до 35

Количество погибших в результате теракта в московском аэропорту «Домодедово» увеличилось до 35 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития России.

По информации ведомства, пострадали более 130 человек. Из них 20 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 человек в состоянии средней тяжести.

По информации МЧС России, раненых развозят в 10 больниц города Москвы, а также в больницы Московской области в городах Домодедова и Видное.