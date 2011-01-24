Количество погибших в Домодедово возросло до 35
19:11, 24 января 2011Политика
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Сообщает профильное министерство
Количество погибших в результате теракта в московском аэропорту «Домодедово» увеличилось до 35 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития России.
По информации ведомства, пострадали более 130 человек. Из них 20 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 человек в состоянии средней тяжести.
По информации МЧС России, раненых развозят в 10 больниц города Москвы, а также в больницы Московской области в городах Домодедова и Видное.
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