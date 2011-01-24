Количество погибших в Домодедово возросло до 35

19:11, 24 января 2011
Политика
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Сообщает профильное министерство

Количество погибших в результате теракта в московском аэропорту «Домодедово» увеличилось до 35 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития России.

По информации ведомства, пострадали более 130 человек. Из них 20 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 человек в состоянии средней тяжести.

По информации МЧС России, раненых развозят в 10 больниц города Москвы, а также в больницы Московской области в городах Домодедова и Видное.

 

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