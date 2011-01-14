Украинцы теперь смогут сидеть на заседаниях органов местной власти

Принятый 13 января Верховной Радой Закон «О доступе к публичной информации» дает право гражданам присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления.

Об этом сказала исполнительный директор Института массовой информации Виктория СЮМАР в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Она отметила, что это событие является победой общественности, поскольку общество отныне имеет возможность требовать от власти предоставления информации относительно распределения бюджетных средств и так званых публичных финансов. «Предыдущий закон нам не давал возможности получить информацию от органов местного самоуправления. Киевсовет, например, гектарами распределял землю. Мы не могли спросить, куда эта земля распределяется, кому распределяется, и что вообще с киевским бюджетом происходит. Теперь можно спрашивать органы местного самоуправления, куда они распределяют бюджеты. И это - чрезвычайно важно, ведь только так можно узнать от ЖЭКа куда идут наши «платежки», - отметила эксперт.

«Вы хотите получить свои 10 соток земли, например, которые вам гарантированы законом. Но никто в Украине их не получал. Знаете, почему? Потому что оказывалось, что у нас земельные кадастры (какая земля принадлежит обществу) были одним из самых секретных документов. А там надо было вписывать, что я хочу 10 соток, но по такому-то адресу. А получить этот адрес было невозможно. Теперь вы имеете право об этом спрашивать. И таких тайных документов практически не останется», - добавила В.СЮМАР.

Вместе с тем, она отметила, что быстрых кардинальных изменений от принятия закона общественности ожидать не стоит: «Закон вступает в силу через 3 месяца, после подписания Президентом. И я призываю людей: не надо думать, что сразу вам все напишут. Будут попытки написать не по сути, будут попытки скрыть (информацию), будут попытки отделаться общими фразами. Надо будет идти в суд и судиться, и это очень важно. Все-таки надо действовать».

«На протяжении 5 дней, если государственный орган даже не даст вам ответ, вы идете в суд и очень быстро получаете положительное судебное решение. Закон настолько четко это все прописывает, что я не представляю себе судью, который рискнет при этом вынести решение в интересах органа», - добавила она.

В.СЮМАР также сообщила, что данный закон предоставляет гражданам право осуществлять непосредственный контроль за работой органов местного самоуправления. «На уровне органов местного самоуправления, я хочу, чтобы люди знали, что в соответствии с настоящим документом они имеют право присутствовать на заседаниях. В Киевсовете - пожалуйста! Я понимаю, что сейчас это невозможно, и я понимаю, что это право надо будет отстаивать, но норма есть, и инструмент есть. Надеюсь - отстоим», подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к публичной информации. Как отметил перед принятием закона председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, данный документ предусматривает, что любая информация, которой владеет чиновник, априори должна быть доступной для общества.