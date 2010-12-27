Нардепы опять хотят вызвать генпрокурора на ковер

Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» инициирует сбор подписей народных депутатов для созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады для заслушивания генерального прокурора относительно выборочного применения уголовного законодательства с целью политических преследований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, «поводом для такого заслушивания стали последние события, в частности, задержание бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, безнаказанное избиение наших коллег в сессионном зале 16 декабря».

Фракция НУ-НС надеется на поддержку этой инициативы со стороны всех депутатов Верховной Рады, которые обеспокоены ситуацией в Украине, говорится в сообщении.