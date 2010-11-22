Протестующие открыли движение по Крещатику и Институтской

Предприниматели, которые протестуют против нового Налогового кодекса, принятого ВР на прошлой неделе, разблокировали движение на ул. Крещатик и Институтской.

Как передает корреспондент УНИАН, сделать это их призывали организаторы акции.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе.