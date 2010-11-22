Янукович нацелился на ассоциацию с ЕС уже в следующем году

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что украинская сторона и Европейский Союз завершат переговоры о заключении соглашения об ассоциации в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Германом Ван РОМПЕЕМ и Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, которая состоялась по результатам 14-го саммита Украина-ЕС.

«Мы достигли договоренности об ускорении переговорного процесса по заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И также надеюсь, что мы эту работу общую выполним в 2011 году», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.