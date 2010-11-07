Украина подготовит среднесрочную стратегию управления госдолгом

Украина подготовит среднесрочную стратегию управления государственным долгом, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу правительства. Кабмин утвердил порядок подготовки этого документа, рассчитанного на три года, и контроля за его реализацией.

В основу разработки стратегии положены принципы эффективного управление госдолгом, экономической обоснованности решений о государственных заимствованиях, согласования направлений реализации политики управления госдолгом с направлениями реализации бюджетно-фискальной и денежно-кредитной политики. Подготовка стратегии начинается с проведение анализа и оценки рисков. Затем определяются пути и способы решения проблем в сфере управления государственным долгом, делаются прогнозные расчеты и ориентиры для управления государственным долгом.

Стратегия разрабатывается Министерством финансов по согласованию с Министерством экономики и утверждается правительством в месячный срок после принятия Закона о государственном бюджете. Стратегия может пересматриваться в случае существенных изменений макроэкономических показателей, ситуации на внутреннем рынке государственных ценных бумаг и международных рынках капиталов.