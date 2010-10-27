В ГПУ не верят «сказкам» о том, что Данилишин сам пришел сдаваться

В Генеральной прокуратуре Украины настаивают, что экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН был задержан в лечебном учреждении, а не в Посольстве Украины в Чехии.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ.

“Его задержали в лечебном учреждении, а не в каком ни в посольстве. И не нужно придумывать сказки”, - сказал ЗАМФИРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, экс-министр экономики Украины, академик Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии при обращении за помощью в лечебное учреждение.

Между тем адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявил в комментарии УНИАН, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями и добровольно пришел на эту встречу в Посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов.

Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА произошло прямо на территории Посольства.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции Б.ДАНИЛИШИНА.