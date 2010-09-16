Съезд судей уволил четырех судей КС

Съезд судей Украины уволил Ивана ДОМБРОВСКОГО, Вячеслава ДЖУНЯ, Мирославу МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО с должностей судей Конституционного Суда по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня в Киеве проголосовали делегаты Х внеочередного съезда судей Украины.

Вместо уволенных судей делегаты съезда намерены избрать других, и приняли решение включить в бюллетень для тайного голосования судью Апелляционного суда Луганской области Михаила ЗАПОРОЖЦА, судью Высшего административного суда Украины Олега СЕРГИЙЧУКА, судью Донецкого апелляционного административного суда Наталию ШАПТАЛО и судью Апелляционного суда Харьковской области Михаила ГУЛЬТАЯ.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд 9 сентября прекратил полномочия судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославы МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКОВСКОГО, которые написали заявления об увольнении по собственному желанию. Еще раньше, 2 сентября, КС принял решение о прекращении полномочий судьи Вячеслава ДЖУНЯ.