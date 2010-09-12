За секс под Верховной Радой парню дали год условно

Печерский райсуд Киева объявил приговор по делу общественного активиста Александра Володарс кого, который в сентябре прошлого года имитировал половой акт под стенами Верховной Рады.

Как сообщает "Украинская правда. Киев", Володарского обвиняли в хулиганстве во время акции протеста 2 ноября 2009 года и дали год условно, сообщают защитники активиста.

Как известно, парня арестовали и доставили в РУВД за объявление и имитацию полового акта в общественном месте, его партнершу милиционеры не задержали.

Следствие и прокуратура утверждали, что действия Володарского были актом хулиганства, попыткой нарушить общественный порядок, в то время как защита настаивала на том, что в действительности это была акция протеста, на которую были предварительно приглашены СМИ.

В своем последнем слове Володарский сказал, что обжалует любой обвинительный приговор вплоть до Европейского суда.