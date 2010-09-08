Партия Тимошенко требовала у своего депутата $200 тысяч за место в списке?
11:12, 08 сентября 2010Политика
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Пасхалов хлопнул дверью
Секретарь фракции БЮТ в Днепропетровском горсовете Сергей ПАСХАЛОВ выходит из партии „Батьківщина”.
Об этом он заявил журналистам в Днепропетровске.
С.ПАСХАЛОВ объяснил свой шаг тем, что с него „вымогали 200 тыс. долларов за место в избирательном списке на выборах в Днепропетровский городской совет”.
С.ПАСХАЛОВ заявил, что в дальнейшем намеревается работать на следующих местных выборах в партии „Сильная Украина”. В частности, он надеется возглавить избирательный штаб этой партии в Красногвардейском районе Днепропетровска.
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