Партия Тимошенко требовала у своего депутата $200 тысяч за место в списке?

Секретарь фракции БЮТ в Днепропетровском горсовете Сергей ПАСХАЛОВ выходит из партии „Батьківщина”.

Об этом он заявил журналистам в Днепропетровске.

С.ПАСХАЛОВ объяснил свой шаг тем, что с него „вымогали 200 тыс. долларов за место в избирательном списке на выборах в Днепропетровский городской совет”.

С.ПАСХАЛОВ заявил, что в дальнейшем намеревается работать на следующих местных выборах в партии „Сильная Украина”. В частности, он надеется возглавить избирательный штаб этой партии в Красногвардейском районе Днепропетровска.