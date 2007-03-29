Третьяков заявляет, что де-факто Ющенко был и останется лидером Нашей Украины

Народный депутат (фракция “Наша Украина”) Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что кто бы ни был лидером партии «Наша Украина» де-юре, де-факто ее настоящим лидером был и останется Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В частности, в интервью журналу “Фокус” накануне съезда “Нашей Украины”, который состоится 31 марта, А.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что Конституция запрещает Президенту занимать руководящие посты в объединениях граждан. “Но совершенно понятно: на каком бы посту ни был Виктор ЮЩЕНКО, какой бы формальный статус ни был у него в партии, он есть и остается настоящим лидером «Нашей Украины», - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.

Отвечая на вопрос, кого он видит лидером партии, депутат назвал Юрия ЛУЦЕНКО, Вячеслава КИРИЛЕНКО или Романа БЕССМЕРТНОГО. При этом, по словам А.ТРЕТЬЯКОВА, “оптимальным вариантом” была бы кандидатура Р.БЕССМЕРТНОГО.

В то же время, в конфигурации, если главой партии станет Ю.ЛУЦЕНКО, то Р.БЕССМЕРТНЫЙ, по мнению А.ТРЕТЬЯКОВА, должен быть главой исполкома партии.