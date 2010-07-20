В БЮТ пугают увеличением потоков нелегальных мигрантов

Народный депутат Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) предупреждает о возможности увеличения потоков нелегальных мигрантов в Украину в связи с ликвидацией Государственной миграционной службы.

Такое мнение Д.ВЕТВИЦКИЙ высказал в комментарии УНИАН относительно решения Кабинета Министров о ликвидации Государственной миграционной службы.

«Необходимость существования миграционной службы очевидна. Через Украину в Европу проходят всё большие миграционные потоки, и этот процесс должен находиться под пристальным контролем государства. У нас оседает много незаконных мигрантов, которые являются большой проблемой, ведь эти люди нуждаются в медицинских услугах, обучении своих детей, пользуются общественным транспортом. Также существует проблема преступности и развивается подпольный рынок труда. Нельзя забывать и о нетрадиционных для Украины заболеваниях, которые переносят мигранты», – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат напомнил, что согласно соглашению с Европейским Союзом о реадмиссии, вступившему в силу 1 января 2010 года, Украина обязалась принимать всех нелегальных мигрантов, которые пересекли границу Украины на пути в ЕС – не только украинцев, но и граждан третьих стран, использующих украинскую территорию как транзитную зону.

Вместе с тем, Д.ВЕТВИЦКИЙ обратил внимание на тот факт, что Украина не имеет договорно-правовой базы о реадмиссии с Россией, граница с которой остается открытой для нелегалов с Востока. «По данным ООН, сегодня в Украине находится почти 7 миллионов нелегальных мигрантов , и 80 % из них незаконно прибывают через открытую российско-украинскую границу», – констатировал он.

По мнению депутата, передача нескольким учреждениям полномочий Государственной миграционной службы (в частности, Министерству внутренних дел, Государственному комитету по делам национальностей и религий, а также частично таможенной и пограничной службам и СБУ) не способствует результативности работы в сфере миграции, поскольку создаёт межведомственные противоречия.

«В рамках одного ведомства можно было решить давно назревшие задачи миграционной политики, в частности, сформировать государственную базу данных в сфере миграции, создать единую автоматизированную информационную систему учёта и анализа миграционных потоков, разработать общегосударственные и региональные миграционные программы. С ликвидацией Государственной миграционной службы это всё осложняется», – убеждён Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат также считает, что ликвидация единого миграционного органа будет способствовать «распространению коррупции и прикрытию преступных группировок, занимающихся контрабандой людей и их трафиком».

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением № 643от 24 июня 2009 года создал Государственную миграционную службу Украины – специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по делам миграции, гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц.

В сферу полномочий миграционной службы были переданы функции принятия решений об оформлении получения гражданства Украины и их отмены, ведение учёта лиц, которые приобрели или отказались от гражданства Украины, организации оформления и выдачи гражданам Украины паспортных и других документов, удостоверяющих личность, осуществление оформления и выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешений на въезд в Украину, а также выезда за её пределы. Кроме того, Государственная миграционная служба принимала решения о предоставлении, утрате или лишении статуса беженца и решения о предоставлении разрешения на иммиграцию, отказ в его предоставлении и отмене и др.

Правительство Николая АЗАРОВА постановлением № 559 от 7 июля 2010 года отменило решение предыдущего правительства. Согласно новому решению, Государственная миграционная служба ликвидирована, а её функции переданы Министерству внутренних дел и Государственному комитету по делам национальностей и религий.

Соглашение между Украиной и Евросоюзом о реадмиссии лиц подписано 18 июня 2007 года и вступило в силу с 1 января 2010 года. Согласно этому документу, Украина обязалась принимать всех нелегальных мигрантов, которые пересекли украинскую границу на пути в Евросоюз.