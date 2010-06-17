Сыну Симоненко дали высокую должность

Андрей Симоненко назначен первым заместителем главы Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 16 июня, обнародованного на правительственном портале.

Андрей Петрович Симоненко является сыном лидера Компартии, народного депутата Петра Симоненко.

Кроме того, другим распоряжением от 16 июня правительство назначило Владимира Павленко заместителем министра Кабинета министров.

Также в тот же день правительство назначило Владимира Арефьева первым заместителем главы Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики.

Еще одним распоряжениям Кабмин уволил Александра Коваленко с должности первого заместителя гендиректора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" - по собственному желанию.

"Украинская правда"