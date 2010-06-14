У Черновецкого отменили приказ о «стукачах» в школах

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ заявляет, что ни киевский городской председатель, ни КГГА, ни Главное управление образования и науки КГГА не давали никаких поручений о назначении ответственных лиц за предоставление информации об общественной жизни педагогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом В.ЖУРАВСКИЙ сказал, комментируя обнародованный Харьковской Хельсинской правозащитной группой приказ Управления образования Святошинской районной в г. Киеве государственной администрации «О назначении ответственных за предоставление информации».

«В столице никто не будет собирать информацию об общественной жизни педагогов. Городская власть не давала и не могла давать таких поручений председателям районных в городе Киеве государственных администраций. Приказ начальника Управления образования Святошинского района Галины ТЕРПИЛОВСКОЙ - досадный случай, результат безответственной самодеятельности», - заверил В.ЖУРАВСКИЙ.

Поэтому В.ЖУРАВСКИЙ, чтобы не допустить нарушения конституционных прав граждан на свободу слова, свободу информации, свободу мирных собраний и свободу взглядов, отменил приказ Святошинского управления образования от 22 апреля «О назначении ответственных за предоставление информации» как изданный с нарушением законодательства, информирует пресс-служба КГГА.

«Такой случай произошел только в Святошинском районе. Поэтому я обратился к председателю Святошинской районной в г. Киеве государственной администрации Владимиру МАЗЕПЕ с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности начальника районного Управления образования Галины ТЕРПИЛОВСКОЙ и не допустить в будущем издания приказов, нарушающих права граждан», - добавил В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Харьковская Хельсинская группа по правам человека обнародовала приказ Управления образования Святошинской РГА, согласно которому педагоги должны информировать власть обо всех общественно-политических мероприятиях в их учреждениях.

Так, в приказе отмечается, что решение принимается во исполнение поручения киевского городского председателя от 2 апреля 2010 года №30341 об “усиления внимания руководства Администрации Президента Украины к информации, касающейся городской власти, повышения качества информационно-аналитических материалов об общественно-политических и резонансных событиях в городе и районах, в частности предоставление ежедневной оперативной информации о ходе в районе”.

Согласно приказу, назначается конкретное лицо, ответственное за предоставление ежедневной информации по управлению образования.

Это лицо должно предоставлять отделу внутренней политики госадминистрации по электронному адресу или факсограммой на следующий день после проведения мероприятий (до 11.00) информационно-аналитические материалы. Эти материалы должны содержать информацию о проведении в заведении образования воспитательных и культурных мероприятий, совещаний при участии руководителя заведения, встреч с представителями трудовых коллективов и общественных объединений и т. п.

В тот же день немногим позже было распространено сообщение пресс-службы главы государства, в котором отмечалось, что в Администрации Президента Украины не давали никаких поручений о сборе любой информации об общественно-политических мероприятиях в учебных или любых других заведениях столицы.

“Инициатива представителей киевской власти, которые занимаются вопросами образования, является никому не нужной самодеятельностью”, - отметили в пресс-службе Президента.