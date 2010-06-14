Ванникова утверждает, что Ющенко был, есть и будет

Партия «Наша Украина» не будет менять своего лидера Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН заявила пресс-серетарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

“Виктор Андреевич был, есть и останется лидером партии. И это совершенный факт”, - отметила она.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что все другое является лишь ничем не подтвержденными слухами, в том числе и информация о том, что партию якобы может возглавить экс-руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время, по ее словам, В.ЮЩЕНКО очень ценит свою команду, которая работала с ним раньше, и заинтересован в том, чтобы она активно участвовала в перестройке партии. Также лидер “Нашей Украины” заинтересован в вовлечении в процесс обновления партии общественных движений, молодежных организаций, добавила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, газета «Зеркало недели» (№22 (802) от 12-18 июня) написала, что экс-председатель СБУ, координатор Гражданской инициативы “Обновление страны” В.НАЛИВАЙЧЕНКО в ближайшее время может возглавить партию "Наша Украина".

В сегодняшнем номере газеты «КоммерсантЪ-Украина» содержалась информация, что смена лидера партии «Наша Украина» может произойти в июле-августе на очередном съезде политической силы.