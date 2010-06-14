Нардепы не видят смысла «кормить» школьников лишний год

Нардепы предлагают установить 11-летний срок обучения для получения полного общего среднего образования в общеобразовательных учебных заведениях I-III степеней. Соответствующий законопроект сегодня в Верховную раду внесли двое коммунистов – Адам Мартынюк та Екатерина Самойлик, литвиновец Олег Зарубинский и регионал Максим Луцкий.

Если зарегистрированный сегодня в парламенте законопроект № 6518 получит поддержку в сессионном зале, срок обучения в школе I степени составит 4 года, II степени - 5 лет, III степени - 2 года. Вместе с тем нардепы предлагают ввести “обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста”, то есть с 5 лет. К сожалению законопроект не предусматривает, что делать с программой 12-го класса для тех учеников, которые теперь уже учатся по 12-летней системе после перехода на 11-летку. За рамками также остался вопрос, как именно родители должны обеспечивать получение чадами обязательного дошкольного образования, если в настоящее время существует большая проблема с нехваткой мест в детских садиках, а освобождение от работы для таких целей ни одним законом не предусмотрено.

Впрочем четверо нардепов убеждены, что перехода на 11-летнюю школу Украине не избежать, потому что, как они замечают в объяснительной записке к законопроекту, “при увеличении срока обучения требуют решения вопросы создания условий для питания, медицинского обслуживания, подвоза учеников. На решение этих проблем и завершение компьютеризации школ, обновление устаревшей техники, подключение к сети Интернет, оснащение учебного процесса мультимедийным оборудованием и создание компьютерного программного обеспечения необходимо около 4 млрд. грн. Государству выделить сегодня такие средства тяжело...”