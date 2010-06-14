Азаров взял себе в советники Героя Украины

Народный депутат Украины, президент Строительной палаты Украины (СПУ) Владимир ПОЛЯЧЕНКО назначен советником премьер-министра Украины на общественных началах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Как говорится в сообщении, “Герой Украины, народный депутат Украины В.ПОЛЯЧЕНКО занимает должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики. Строительная палата Украины, как профессиональное объединение предприятий строительной отрасли и индустрии строительных материалов, под председательством В.ПОЛЯЧЕНКО плодотворно сотрудничает с Кабинетом министров Украины и отраслевыми министерствами по разработке проектов и программ борьбы с кризисными явлениями в строительной отрасли”.

Справка УНИАН. Учредительное собрание Строительной палаты Украины состоялись 19 ноября 2005 года.

Тогда членами инициативной группы по созданию Строительной палаты Украины, в частности, выступили: народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, президент АО ХК «Киевгорстрой» В.ПОЛЯЧЕНКО, генеральный директор концерна «Подолье» Тимофей ГИРЕНКО, генеральный директор КК «Киевавтодор» Владимир ЖУКОВ, председатель Правления ЗАО «Севастопольстрой» Сергей КАЦ, начальник управления координации работы проектных и строительных организаций КГГА Владимир КУНАХ, первый вице-президент АО ХК «Киевгорстрой» Станислав МАРТЫНЮК и другие.

Цель Строительной палаты - развивать научно-технические и торговые связи между строителями Украины и других стран, отстаивать интересы всех участников строительного рынка Украины.