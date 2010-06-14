Литвина заставили подписать бракованный закон?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал и направил на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ закон, касающийся повышения акцизов на ряд товаров (6337).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня во время брифинга.

Председатель ВР заметил, что во время подписи выяснилось, что есть разница вступления в силу сроков повышения акцизов на некоторые товары.

«Вместе с тем Министерство финансов исходило из того, что необходимо настоящий документ подписывать, чтобы он имел статус закона, а после этого вносить в него изменения», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что после вступления настоящего документа в силу придется вносить в него изменения.

«Потому я вынужден был его подписать и направить на подпись Президенту Украины», - сказал он.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что ситуация с данным документом подтверждает, что спешить при принятии таких документов не следует.