Янукович предложил России и Казахстану «построить на троих»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина готова стать совладельцем завода по производству ядерного топлива в России.

Об этом Глава государства сообщил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Мы сейчас ведем переговоры между Украиной, Казахстаном и Россией. Казахстан является акционером строительства завода в России, в городе Ангарске. Мы готовы быть основателем этого общества, и совладельцами завода в Ангарске», - сказал Президент.

Он отметил, что именно этот завод пока будет поставлять ядерное топливо в Украину.

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина предложила Казахстану и России построить «на троих» завод по производству ядерного топлива на территории Украины.

«Во-первых, Украине одной тяжело его построить, во-вторых, мы заинтересованы, чтобы мы были акционерами и совладельцами завода, который в будущем будет поставлять ядерное топливо не только на украинские ядерные блоки, но и будет поставлять это топливо в Европу», - подчеркнул Президент.