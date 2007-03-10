Оранжевые политики заключили союз на Днепре, голубые - чуть восточнее

Руководители Днепропетровских областных организации партий “Народный Союз Наша Украина” и “Всеукраинское объединение “Батьківщина” Александр БИЛЫЙ и Антонина УЛЯХИНА подписали соглашение о сотрудничестве между двумя политическими силами на региональном уровне.

Об этом говорится в официальном сообщении указанных партий, переданном УНИАН.

Целью совместного соглашения является обеспечение устойчивого духовного, общественно-политического и социально-экономического развития Днепропетровской области на основе выполнения предвыборных программ партий.

На протяжении следующих 30 дней областные организации НСНУ и “Батьківщини” намерены создать план совместных действий.

План будет учитывать согласование действий двух политических сил по проведению политических акций, снижению экономически необоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, недопущению коррупции при продаже и передаче в аренду земельных участков, приватизации коммунального имущества.

Соглашение о сотрудничестве в Днепропетровском областном совете также подписали руководители депутатских фракций НСНУ и Блока Юлии Тимошенко Александр БИЛЫЙ и Олег КРЫШИН.

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Сегодня же в Луганске подписано соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве областных организаций Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.

Как передает корреспондент УНИАН, от Партии регионов соглашение подписал председатель Луганского областного отделения Александр ЕФРЕМОВ, от СПУ – первый секретарь Луганского областного комитета Александр КУНЧЕНКО, от КПУ – первый секретарь Луганского областного комитета Спиридон КИЛИНКАРОВ.

Подписанием соглашения три политические силы задекларировали «общие стремления направить всю текущую работу на исправление ошибок предыдущей власти, решение безотлагательных социально-экономических вопросов, наведение порядка во всех сферах жизнедеятельности населения, обеспечение перспективного развития Луганской области».

Для реализации положений соглашения на уровне области будет создан координационный совет в составе 21 человека (по семь от каждой политической силы) и районные и городские координационные советы местных организаций партий. Кроме того, областные организации Партии регионов, КПУ и СБУ намерены синхронизировать свою деятельность по всей вертикали, координировать усилия для решения проблем и согласовывать действия депутатов всех уровней во время рассмотрения важных вопросов общественно-политической жизни региона.

Комментируя соглашение, лидеры организаций в своих речах отмечали, что нынешняя ситуация в Украине требует объединения их политических сил.