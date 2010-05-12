Тимошенко вызывают на допрос в день приезда Медведева

В следующий понедельник, 17 мая, следователь по особым делам ПУШКАРЬ Главного следственного управления Генеральной прокуратуры допросит экс-премьер-министра Украины, лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в качестве подозреваемой по делу, которое было закрыто еще во времена бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, и изберет для нее меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила сама Ю.ТИМОШЕНКО, после того как вышла из помещения ГСУ ГПУ, где получила постановление о возбуждении против нее уголовного дела.

«Они уже приглашают меня на следующий понедельник для избрания меры пресечения, для допроса в качестве подозреваемой…», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей «вручили постановление (о возбуждении уголовного дела – УНИАН) еще кучмовских времен». «Это дело 19 мая 2003 года», - объяснила лидер БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это дело основывалось на поддельных заявлениях людей, подставленных тогда Службой безопасности Украины. «Это абсолютно дохлая фишка – его КУЧМА и закрыл, потому что оно выглядело абсурдно даже для зависимых и продажных судей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, напомнив, что в те времена это дело в отношении нее было закрыто по решению Верховного Суда Украины и Генпрокуратуры.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что Генпрокуратура возобновляет это дело, чтобы помешать ее оппозиционной деятельности. «Просто таким образом меня хотят остановить, чтобы делать в стране все что угодно», - сказала она.

Отвечая на вопрос, является ли стечением обстоятельств то, что ее вызывают на допрос 17 мая – в день визита в Киев Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Думаю, что никаких совпадений здесь нет…».