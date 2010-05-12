Тимошенко вызывают в ГПУ по делу времен Кучмы?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что лидера объединенной демократической оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в Генеральную прокуратуру по уголовному делу, возбужденному в 2003 году.

Об этом он сообщил сегодня в эфире радио “Эра ФМ”.

“Насколько мне известно, речь идет о деле 2003 года”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время он заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО вызывают в Генпрокуратуру по политическим мотивам. “Речь идет о политическом деле. В соответствии с действиями власти мы будем действовать в дальнейшем”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Также он подчеркнул, что оппозиция будет противостоять политическому преследованию Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 мая пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА сообщила, что 12 мая Ю.ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление ГПУ для вручения постановления о возбуждении уголовного дела.

"Против Юлии ТИМОШЕНКО начались прямые политические репрессии. 12 мая в 10.00 ее вызывают в Главное следственное управление Генпрокуратуры для вручения постановления о возбуждении уголовного дела, имеющего целью попытку ее дискредитировать и ограничить передвижение по Украине и по миру. На такие действия - политические репрессии - власть идет сознательно, чтобы ослабить деятельность объединенной оппозиции", - сказала М.СОРОКА.

По словам пресс-секретаря, в Генеральной прокуратуре не информировали о каком именно уголовном деле идет речь.