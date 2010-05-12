ЕНП выразила поддержку усилиям Тимошенко

Участники Политической Ассамблеи Европейской народной партии выразили поддержку принципиальной и последовательной позиции и действиям лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, а президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС особо отметил ее усилия по объединению проевропейских демократических сил в Украине.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, заседание Политической Ассамблеи Европейской народной партии состоялось 10-11 мая в Вильнюсе.

Заместитель председателя ВО "Батькивщина" Григорий НЕМЫРЯ, который принимал участие в этом заседании, информировал Ассамблею о шагах, которые предпринимает "Батькивщина" и объединенная оппозиция для противодействия возрождению авторитаризма в Украине и сдаче национальных интересов.

Во время своего выступления Г.НЕМЫРЯ информировал присутствующих на заседании о политической ситуации в Украине и ее последствиях для отношений нашего государства с ЕС. Он привел факты, свидетельствующие о нарушении принципа верховенства права, фундаментальных прав и свобод человека, возрождения цензуры, игнорирования прав оппозиции и запугивания властью политических оппонентов.

"Свертывание демократии в Украине представляет угрозу приближению нашего государства к ЕС и является несовместимым с европейскими ценностями и принципами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, В состав ЕНП входят 72 партии-члены из 39 стран, 14 глав стран-членов ЕС и 6 глав стран, которые не являются членами ЕС, 14 членов Европейской комиссии. ЕНП имеет самую большую фракцию в Европарламенте. Всеукраинское объединение "Батькивщина" является членом ЕНП.