Янукович требует поставить точку в вопросе о двоевластии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о целесообразности внесения изменений в Конституцию Украины, которые предусматривают создание в областных и районных советах исполнительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время первого заседания Совета регионов, которое состоялось в Администрации Президента.

«Необходимо поставить точку в вопросе о двоевластии на местах», - отметил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что в рамках проведения реформы местного самоуправления стал актуальным вопрос внесения изменений в Конституцию Украины с целью разграничения полномочий местных государственных органов и органов самоуправления.

«Областные, районные советы должны получить право формировать собственные исполнительные органы. Появление таких органов поставит точку в вопросе двоевластия на местах», - уверен глава государства.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «большие права означают большую ответственность».

В связи с этим он попросил правительство и губернаторов обратить внимание на «коренное улучшение исполнительной дисциплины руководителей всех уровней».

«Хочу подчеркнуть, что лично буду держать ситуацию в регионах под контролем», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.