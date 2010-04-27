Путин пугает Берлускони политической ситуацией в Украине

Политическая ситуация в Украине не позволяет затягивать с реализацией крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Сильвео БЕРЛУСКОНИ в Милане.

«Да, вы знаете, мы подписали сейчас договоры с Украиной и гарантировали на 10 лет поставки наших углеводородов через территорию Украины. Потому что сохранился не только контракт на поставку для потребителей в Украине, но, что самое главное для европейцев - мы сохранили транзитный контракт на 10 лет о поставках нашего газа в Европу через территорию Украины», - сказал В.ПУТИН.

«Но вы сами видите, что происходит в Украине в этой связи - идет такая внутриполитическая возня вокруг этих договоренностей. Некоторые представители оппозиции уже заявили, что если они придут к власти, они разрушат мгновенно эти договоренности, поэтому нам затягивать с крупными инфраструктурными проектами, повышающими энергобезопасность в Европе, не следует», - подчеркнул он.

Российский премьер отметил, что основным рынком для газа, который будет поставляться по «Южному потоку», является Северная Италия.

Он напомнил, что РФ и Италия договорились о том, что французские партнеры войдут в этот проект. «Электрисите де Франс» согласилась и проявила желание получить 20%. В июне этого года в Петербурге будут подписаны соответствующие соглашения. Конечно, это будет повышать энергетическую стабильность и безопасность в Европе», - уверен он.

В.ПУТИН заверил, что никаких задержек по «Южному потоку» пока нет.

Он напомнил, что Австрия присоединилась к реализации «Южного потока». «По сути, мы этим актом завершили формирование правовой базы «Южного потока». Теперь дело только за тем, чтобы начать практическую работу и завершить ее во второй половине 2015 года», - сказал он.

В свою очередь, С.БЕРЛУСКОНИ подчеркнул, что «Южный поток» тоже очень важен, потому что гарантирует Италии поступление российского газа, если будут какие-то сбои, подобные тем, которые, «были некоторое время тому назад ввиду ряда затруднений с Украиной - страной, где нет достаточной политической стабильности».

«Так вот, этот «Южный поток» будет гарантией, что такие страны, как Болгария, Румыния и Италия, не останутся без газа», - уверен С.БЕРЛУСКОНИ.