У Азарова хотят почти вдвое сократить число органов надзора

Правительство планирует сокращение количества органов государственного контроля и надзора почти вдвое - с 78 до 40. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, комментируя одобрение Правительственным комитетом по вопросам реформ очередного проекта закона по вопросам дерегулирования экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он сообщил, что законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контролю) в сфере хозяйственной деятельности» предусматривает, в частности, сокращение количества органов государственного контроля и надзора почти в два раза - с 78 до 40.

По словам вице-премьера, административные преграды сдерживают инвестирование в украинскую экономику больше, чем неразвитая инфраструктура. Снятие этих препятствий является чрезвычайно важной задачей правительству. В соответствии с исследованиями IFC (МФК), лишь на три процедуры – проверки, разрешения и техническое регулирование – украинский бизнес в 2008 году израсходовал около 8,2 млрд. гривен. «Это почти один процент ВВП. На эти деньги бизнес мог бы создать больше двухсот тысяч рабочих мест, но вынужден был кормить армию чиновников», - подчеркнул вице-премьер.

С.ТИГИПКО отметил, что украинские предприятия сейчас проверяются в 10-15 раз чаще, чем европейские. «Руководители некоторых украинских предприятий до двух рабочих дней в неделю тратят на общение с проверяющими органами. Такая ситуация является недопустимой. Мы продолжим работу над кардинальным дерегулированием экономики, что позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность Украины», - подчеркнул С.ТИГИПКО.