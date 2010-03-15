Санофи-авентис презентует проект «Школа самоконтроля сахарного диабета»

19 марта в 9.30 в конференц-холле Президент-отеля (г. Киев, ул. Госпитальная, 12, секция А) международная фармацевтическая компания санофи-авентис проведет презентацию проекта «Школы самоконтроля сахарного диабета» под эгидой Ассоциации детских эндокринологов Украины, кафедры диабетологии НМАПО им П.Л. Шупика и Украинской Диабетической Федерации.

Организаторы мероприятия расскажут о том, как происходит поддержка людей с диабетом на государственном уровне, какую помощь могут оказать общественные организации и фармацевтические компании.

Кроме того, журналистам будет предоставлена информация об уникальном проекте – школах самоконтроля сахарного диабета. Также присутствующие смогут измерить уровень сахара в крови и узнать больше о жизни людей с диабетом.

Начало пресс-конференции в 10.30.

Предварительная аккредитация обязательна. Тел. (044) 256-20-32/33.

Контактное лицо – Кристина Гуцалова.