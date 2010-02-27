Губернатор Прикарпатья назвал условие своего сотрудничества с Януковичем

Нынешний председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК готов работать с новым Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, если будет иметь возможность внедрять свои начинания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, об этом губернатор сообщил на брифинге, отвечая на вопрос о его нынешнем статусе после инаугурации нового Президента Украины.

«В день инаугурации Президента его предшественник Виктор ЮЩЕНКО прекратил полномочия, - заметил председатель облгосадминистрации. – Согласно закону, прекращают полномочия и председатели областных государственных администраций. Но, в то же время, они осуществляют исполнение обязанностей до назначения новых глав администраций. Поэтому я придерживаюсь всех процедур, все документы и заявление написаны, но все-таки до момента назначения нового председателя, или же до переназначения меня, я буду исполнять обязанности председателя ОГА. Ввиду того, что и бюджетная, и финансовая ситуация достаточно сложные, легче всего уйти и сказать, что меня ничего не волнует».

По словам Н.ПАЛИЙЧУКА, сегодня в области есть достаточно много первоочередных вопросов, которые нуждаются в решении. В частности, остаются проблемы с проплатой платежных документов через Государственное казначейство, поиском дополнительных ресурсов для осуществления доплат медикам и учителям. На эти доплаты области в месяц необходимо около 18 млн. грн.

На вопрос журналистов о том, велся ли разговор о возможных назначениях на должность председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации с ним лично, Н.ПАЛИЙЧУК ответил: «Со мной никаких разговоров никто не вел. Сейчас новый Президент приступил к исполнению обязанностей, и если будут со мной говорить, я вам обязательно об этом сообщу”.

“Я готов работать в Ивано-Франковской области, если буду иметь возможность внедрять свои начинания и влиять на формирование команды», - сказал губернатор Прикарпатья.