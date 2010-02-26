В ЕЦ ждут, что украиснкая власть за границей заговорит одним голосом

Заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ считает, что на готовность Европейского Союза к диалогу Украина должна ответить одним голосом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Новая украинская власть должна максимально использовать готовность Европейского Союза к активизации двустороннего сотрудничества. Или мы выводим внешнюю политику за пределы политической борьбы и пиара политиканов, или надолго теряем надежду на понимание с Европой», - заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя принятие Европарламентом резолюции, которой европейские депутаты признали Украину европейской страной, разделяющей со странами-членами ЕС общую историю и общие ценности.

По словам депутата, превращение евроинтеграции в инструмент внутриполитической борьбы, а заграничных вояжей украинских политиков в элемент самопиара слишком дорого стоили стране. «Как следствие - ни одного совместно реализованного проекта, ни одного реального шага друг навстречу другу», - родчеркнула Л.ОРОБЕЦ.

Между тем, по мнению депутата, наилучшие условия для ускорения евроинтеграционных процессов с участием Украины складываются именно сейчас. «С одной стороны, ЕС начинает выходить из долголетнего институционального кризиса, который закончился с принятием Лиссабонского договора. Следовательно, внешние факторы и факторы безопасности вновь обретают прежнюю актуальность для Евросоюза. С другой - выборами, демократичность которых признал весь мир, Украина продемонстрировала необратимость избранного в 2004 году курса. Отныне имеем уникальное совпадение интересов: ЕС - в продвижении собственных ценностей, а Украины - в готовности их принимать и развивать», - отметила Л.ОРОБЕЦ.

По оценке народного депутата, наибольшие угрозы воплощению этих амбициозных планов находятся не извне, а в украинском политикуме. «Если украинские политики и в дальнейшем будут поливать друг друга грязью во время зарубежных визитов, а не будут продвигать украинский интерес, нас будут уважать так же, как и сегодня. Наша власть за рубежом должна говорить одним голосом и на одном языке, а взятые на себя обязательства не откладывать в «долгий ящик» или сваливать их провал на оппонентов. Только при таких условиях европейское будущее Украины, которое поддерживает большинство ее граждан, обретет реальность и необратимость», - подчеркнула заместитель председателя “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля депутаты Европарламента одобрили резолюцию о ситуации в Украине, в которой поздравили Украину с честными выборами. Депутаты также признали Украину европейской страной, разделяющей со странами-членами ЕС общую историю и общие ценности, призвали Совет ЕС к предоставлению мандата Еврокомиссии на пересмотр Соглашения об упрощении визового режима с Украиной, в том числе через создание “Дорожной карты” для перехода к безвизовому режиму. Депутаты призвали к усилению экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере энергетики и экономических и политических реформ в Украине. Кроме того, депутаты осудили решение Президента Виктора ЮЩЕНКО предоставить звание Героя Украины Степану Бандере и призвали нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА пересмотреть это решение.