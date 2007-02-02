Теперь ВР будет заполнять пробелы в законе о Кабмине

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона “О внесении изменений в законы Украины “О Кабинете Министров Украины” и “О местных государственных администрациях””.

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады Украины, субъектами законодательной инициативы являются народные депутаты Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), Виталий ШИБКО (фракция СПУ) и Владимир ОПЛАЧКО (фракция КПУ).

В объяснительной записке к проекту закона отмечается, что он разработан с целью усовершенствования отдельных процедур формирования правительства Украины, организации его взаимодействия с Президентом Украины и местными государственными администрациями, а также гармонизации ряда положений Закона Украины “О Кабинете Министров Украины” с отдельными положениями Конституции Украины (При этом учтено, что вопросы о конституционной процедуре назначения премьер-министра, отдельных министров по предоставлению Президента и процедуре контрассигнации рассматриваются Конституционным Судом Украины).

Также в документе сказано, что законопроект разработан с учетом выраженной Президентом Украины позиции относительно отдельных положений Закона Украины “О Кабинете Министров Украины” и имеет целью оптимальное урегулирование важнейших отношений между высшими органами власти в Украине.

В объяснительной записке идет речь, что предложен законопроект:

- заполняет пробелы в правовой регуляции процедуры формирования состава Кабинета Министров Украины и приобретения им полномочий;

- более полно определяет круг субъектов, которые могут инициировать прекращение полномочий члена Кабинета Министров Украины;

- оптимизирует способы взаимодействия между Кабинетом Министров Украины и Президентом Украины, между Кабинетом Министров Украины и местными государственными администрациями.

В документе также замечается, что Конституция Украины определяет место и роль правительства в организации государственной власти в Украине, другие вопросы порядка формирования, организации деятельности и объема полномочий Кабинета Министров Украины комплексно определенно Законом Украины “О Кабинете Министров Украины”.

В части прогноза социально-экономических и других следствий принятия закона, в объяснительной записке отмечается, что принятие и реализация этого законопроекта должно обеспечить более четкую и прозрачную процедуру формирования персонального состава правительства Украины, стабилизировать политическую ситуацию в стране, повысить эффективность взаимодействия Кабинета министров с другими органами государственной власти и их должностными лицами.

Как сообщал УНИАН, закон о Кабинете министров опубликован сегодня в номерах парламентской газеты "голос Украины" и газеты центральных органов исполнительной власти "Правительственный курьер". Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады О.Мороза, датированная 21 декабря. Таким образом, закон официально вступил в силу.

В Секретариате Президента Украины еще вчера, 1 февраля, заявили, что не будут признавать легитимность Закона «О Кабинете министров Украины» в случае его опубликования и подготовили представление к Конституционному Суду со статусом первоочередного.

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ 31 января заявлял, что в парламент поступили предложения Президента, которые состоят из 8 пунктов, и “мы их рассмотрим, посоветуемся, из какой позиции будем выходить на пленарную неделю”. “Возможно, мы согласимся с предложениями Президента, но, безусловно, будем искать возможность создания эффективного механизма сотрудничества между правительством и Президентом», - прибавил В.Янукович.

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ сообщил, что сегодня во ВР будет зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон “О Кабинете Министров”.