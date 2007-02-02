Балога атаку коалиции считает примитивной

Обращение трех народных депутатов в Генеральную прокуратуру с требованием проверить, влияет ли Секретариат Президента Украины на деятельность Службы безопасности Украины, продиктовано сугубо конъюнктурными соображениями политиков и является набором слухов и домыслов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом сегодня заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

По его словам, депутатское обращение является чистой воды пиаровским шагом и образцом примитивной информационной атаки. Например, в документе речь идет о «фактах незаконного влияния», при этом ни одного аргумента не приводится, вместо этого текст изобилует слухами, домыслами и предположениями. «Сегодня никто не найдет хотя бы какого-то доказательства вмешательства Секретариата Президента в деятельность Службы безопасности. Спецслужба самостоятельна в осуществлении возложенных на нее полномочий, руководствуется законом и свободна от внешнего влияния», – отметил В.БАЛОГА.

В то же время глава Секретариата отметил, что по Конституции Президент обеспечивает национальную безопасность и является Верховным Главнокомандующим. В рамках исполнения этих функций глава государства, в частности, осуществляет кадровые назначения в Вооруженных Силах и специальных службах. Поэтому Секретариат тщательным образом готовит соответствующие персональные предложения, опираясь на представление руководства СБУ. «Ни один профессиональный юрист не найдет в этом наименьших признаков вмешательства в деятельность Службы», – отметил В.БАЛОГА. Он считает, что последние назначения в командном звене спецслужбы должны усилить ее деятельность на приоритетных направлениях государственной безопасности. Вскоре, сообщил глава Секретариата, Президент своим Указом назначит и нового председателя СБУ. «Это будет честный и преданный Украине профессионал, который сможет поднять эффективность и авторитет Службы безопасности», – сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента отметил, что своим необоснованным обращением в Генеральную прокуратуру народные депутаты из парламентского большинства пытаются отвлечь внимание общества от «генеральского хаоса» в подконтрольном правительству Министерстве внутренних дел. «Стоило обратить внимание Генпрокуратуры на то, из каких соображений и как назначались на руководящие посты в милиции люди с весьма небезупречной репутацией. Однако здесь у депутатов из проправительственной фракции бдительность, понятно, притупилась», – сказал В.БАЛОГА. Он также отметил, что вместе с народными депутатами от Партии регионов обращение подписал депутат-бютовец Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, который «известен обличительными заявлениями, так никогда и не доказанными в суде».

Глава Секретариата надеется, что Генеральная прокуратура сделает объективные и непредвзятые выводы на депутатское обращение. В.БАЛОГА готов официально предоставить все необходимые пояснения. В то же время он выразил уверенность, что приведенные в документе предположения будут опровергнуты в ходе прокурорской проверки. «Тогда депутаты должны, по крайней мере, публично извиниться за распространение недостоверной информации», – отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля народные депутаты Владимир СИВКОВИЧ, Игорь МИТРОШКИН (члены фракции Партии регионов) и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО (фракция БЮТ) направили обращение в ГПУ с требованием официального расследования фактов влияния Секретариата Президента на руководство Службы безопасности Украины.

В частности, по словам авторов обращения, «затягивая на протяжении нескольких месяцев с назначением нового председателя СБУ, Секретариат Президента осуществляет в ручном режиме управление спецслужбой, преследуя при этом не государственные, а частные политические интересы».

Также, утверждается в обращении, «при отсутствии председателя СБУ активно идет назначение его заместителей с подачи Секретариата Президента. На руководящие должности в СБУ назначаются люди, которые не имели опыта работы в СБУ. Свои должности эти люди получают не за профессиональные качества, а благодаря лояльности к президентскому окружению».

Ситуация, складывающаяся сегодня, по мнению депутатов, ведет к уничтожению СБУ как спецслужбы.

Сегодня в Службе безопасности Украины отвергли заявление о влиянии Секретариата Президента на кадровые назначения руководящего состава Службы.