Ющенко ожидает 17 января еще больше правового хаоса, чем в 2004-м

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает руководителей областей и правоохранительных органов сопровождать членов избирательных комиссий, которые будут обеспечивать процедуру голосования на дому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании с губернаторами сегодня.

«Вы должны сделать все необходимое, чтобы голосование на дому сопровождалось наблюдателями – сколько нужно, столько и должно быть, и сопровождение соответствующими правоохранительными органами», - сказал Президент.

Он обратился к СБУ со словами: «Мы понимаем, что выборы, которые нас ожидают 17 января, по вызовам не уступают вызовам 2004 года, а точнее, имеют еще больше правового хаоса, искусственно созданного ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ». При этом он призвал СБУ сотрудничать с другими правоохранительными органами.

Глава государства также призвал уделять особое внимание попыткам устраивать избирательные карусели и другим попыткам фальсификаций на выборах.

В.ЮЩЕНКО также возложил ответственность по организации голосования на руководство областных государственных администраций.

Он подчеркнул, что должны быть выделены помещения, оборудование. Комиссии должны быть обеспечены транспортом, связью и всем остальным для надлежащей работы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что пока он не доволен ходом подготовки к выборам, но «черт прячется в мелочах».

В частности, он отметил, что ему известна информация, что на некоторых участках в день голосования могут отключать электроэнергию.

«Случайные обрывы проводов будут плановыми», - сказал Президент, призвав СБУ и председателей ОГА оперативно реагировать на подобные факты.