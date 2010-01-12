Янукович: это не балалайка. Одна палка, две струны. Я хозяин всей страны

Лидер Партии регионов Виктор Янукович не верит, что Юлия Тимошенко сможет установить диктатуру закона.

Об этом заявил в эфире программы "Реальный кандидат" канала ICTV.

"Когда Тимошенко говорит, что надо диктатуру (закона) устанавливать, это смешно выглядит, когда она это говорит. Так как она никогда не выполняет, что говорит. Последний пример, когда она выворачивалась, чтобы не выполнять закон про соцгарантии, не поднимать зарплаты и пенсии. Это для них демократия", - заявил Янукович.

"А Ющенко, когда распустил парламент в нарушение всех законов... Это для них тоже демократия... В нарушение всех законов, на глазах народа и мировой общественности. И все это было направлено против их оппонента, который пришел к власти в 2006 году", - добавил лидер ПР.

"Все попали в зависимость от этих лжедемократичных решений", - сказал он.

"Все, что не говорили помаранчевые, все делают наоборот. Лучше не говорили б... Говорят, зима будет замечательная - пришла зима. Не будет эпидемии - пришла эпидемия. За, чтобы они не брались - жди беды. Так и с этим (демократией). Когда они говорили о демократии, мы получили выборочный подход к законам", - заявил Янукович.

"Знаете, как говорят: закон для врагов, друзьям все. Такой у них подход" - сказал лидер ПР. Последнюю цитату он долго вспоминал с помощью зала и ведущей.

Янукович отвечал на вопросы лояльных к нему участников дискуссии - Вячеслава Пиховшека, Олега Скачко, Дмитрия Джангирова, Андрея Ермолаева и т.п..

При этом Янукович смог рассмешить один раз аудиторию, когда на вопрос о терроризме и МАГАТЭ от Валида Арфуша вдруг ответил:

"Это не балалайка. Одна палка, две струны, как говорят. Я хозяин всей страны".

"Если мы намерены поменять в перспективе какой-то порядок, и мы видим возможности перерабатывать свои же отходы и нам это принесет какие-то экономические выгоды, значит мы должны к подобного рода вопросам подходить очень солидно", - ответил он об ядерных отходах.

Украинская правда