Янукович рассказал, что его детство было голодным и холодным

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость усиления государственной поддержки становления молодых семей, а также процесса обучения и воспитания детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время посещения Луганского областного Дома ребенка № 2 в рамках своей рабочей поездки в этот регион.

Отвечая на вопросы журналистов о воспоминаниях из своего детства, политик сказал: «Я неоднократно говорил, что мне не о чем вспоминать. Мое детство было голодным и холодным». Политик отметил необходимость изменения на современном этапе государственной политики в сфере семьи, молодежи и детства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил недопустимость такой негативной тенденции, что в Украине ежегодно увеличивается количество детей, лишенных родительской опеки при живых родителях. «Мы теряем будущее, мы теряем наших детей», - охарактеризовал ситуацию кандидат в Президенты.

В то же время лидер Партии регионов отметил, что он и возглавляемая им политическая сила имеют соответствующую программу, направленную на улучшение ситуации в этой сфере. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что когда станет Президентом, то в приоритетном порядке начнет реализацию этой программы.

«Я очень хочу, чтобы мечты украинских детей осуществились. Я желаю им, чтобы они нашли свою судьбу», - пожелал В.ЯНУКОВИЧ, поздравляя воспитанников Дома ребенка с Новым годом.

Когда же журналисты начали задавать политику острые вопросы о современных негативных внутриполитических процессах в Украине, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что не будет на них отвечать именно в Доме ребенка, чтобы не создавать в этом месте, где находятся дети, негативную атмосферу. «Поймите меня правильно», - попросил журналистам политик.