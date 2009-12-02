Блат в СССР и коррупцию в Украине Рябоконь считает одного поля ягодами

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ обещает устранить причины негативной самоорганизации граждан.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Основой моей программы является идея самоорганизации граждан. Самоорганизация – это способность людей признавать наличие не только собственных, но и общих интересов и действовать в этих интересах, чаще всего не договариваясь и даже не зная о существовании друг друга», - отметил он.

По словам О.РЯБОКОНЯ, самоорганизация лежит в основе человеческого общества: без взаимодействия и, как следствие, взаимообогащения, мы бы до сих пор жили в пещерах и ходили бы в шкурах. Примером самоорганизации является свободный рынок - сложнейшая саморегулирующаяся система, с помощью которой миллиарды людей, находящихся в разных точках Земли и ничего не подозревающие о существовании друг друга, координируют свои усилия.

Кандидат в президенты отметил, что в тех странах, где чиновники решают за граждан, что им нужно для того, чтобы быть счастливыми и начинают думать и действовать вместо граждан, самоорганизация уходит в тень и даже приносит вред.

По словам О.РЯБОКОНЯ, в СССР был блат, в современной Украине – коррупция. И то и другое – примеры эффективной самоорганизации, которую государство так и не смогло побороть.

«Когда в обществе существует негативная самоорганизация – коррупция, блат и т.п., нужно не бороться с ее проявлениями, а выяснить, что заставляет людей поступать таким образом и устранить эти причины. Моя политика, как Президента, будет основана именно на этом принципе», - обещает О.РЯБОКОНЬ.

По его словам, приоритет самоорганизации не означает, что «мы должны сидеть сложа руки и ждать пока люди самоорганизуются. Напротив, этот приоритет означает огромную работу, прежде всего, работу по расчистке законодательных и нормативных завалов, которые сегодня направляют самоорганизацию людей на вред друг другу».

«Мы должны создать условия, в которых люди легко могли бы находить способы взаимодействия друг с другом, создавать постоянные и ситуативные объединения, совместно решать общие задачи. Только в этих условиях естественным путем появится новая политическая власть, которая будет иметь только те полномочия, которые ей добровольно передадут люди», - подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.