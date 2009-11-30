СБУ завершила уголовное дело о Голодоморе на Житомирщине

В Житомирской области Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела о Голодоморе.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Житомирской области, речь идет о расследовании уголовного дела, возбужденного в мае 2009 года Службой безопасности Украины по ч. 1 ст. 442 (геноцид) Уголовного кодекса Украины.

"Специально созданная в Управлении СБ Украины в Житомирской области следственно-оперативная группа в тесном взаимодействии с органами государственной и исполнительной власти, архивными учреждениями и специалистами-исследователями Голодомора-Геноцида собрала большой массив документов, которые в настоящее время приобщены к делу как вещественные доказательства", - говорится в сообщении пресс-группы.

Уточняется в частности, что за время досудебного следствия в архивных учреждениях области проработано свыше 3 тысяч документов, касающихся событий Голодомора 1932-1933 годов на территории Житомирской области, из них свыше 200 предписывающих документов действовавших на то время органов власти и управлений разных уровней.

"Настоящие документы - постановления, директивы, спецдонесения, письма с грифом «Совершенно секретно», спецсообщения, докладные записки, специальные сводки – убедительно указывают на то, что Голодомор 1932–1933 годов на территории современной Житомирской области и в Украине в целом носил искусственный характер и был проведен для экономического ослабления и физического истребления украинского крестьянства, уничтожения его культуры и способа ведения хозяйства. Достигалось это целенаправленными действиями власти, которой вводились непосильные и заведомо нереальные нормы сдачи хлеба, мяса и других продуктов питания, за невыполнение которых у людей насильственно конфисковались все без исключения запасы еды", - сообщает СБУ Житомирской области.

Отмечается, что проработанные СБУ архивные документы свидетельствуют также о высокой смертности людей от голода, неединичные случаи людоедства и трупоедства доведенными до отчаяния людьми, в частности в тогдашних Трояновском, Мархлевском, Любарском, Коростенском, Бердичевском, Городницком районах нынешней Житомирской области.

«Проработанные во время расследования материалы свыше 30 архивных уголовных дел того времени и другие документы указывают и на то, что население прибегало к сопротивлению насильственной коллективизации и отбиранию властью последних запасов хлеба и других продуктов питания. Так, в апреле 1932 года в колхозах Роговица, Нейдорф, Лески, Солодеры и Островка тогдашнего Пулинского района 500 голодных людей разгромили колхозные амбары, чтобы забрать колхозный скот, посевной материал и картофель на еду. «Судебными тройками» они были осуждены к различным срокам заключения», - сообщает пресс-группа.

В частности, следственно-оперативная группа СБУ в Житомирской области установила, что одним из видов репрессивных мер власти за невыполнение плана хлебозаготовок было занесение населенных пунктов - должников на так называемые «черные доски».

Это означало полный вывоз из таких сел всего имеющегося товара, прекращения кооперативной и государственной торговли, кредитования колхозов и досрочное взыскание выданных ранее кредитов.

В частности, обнаружены факты занесения в 1932-1933 годах на «черную доску» свыше 300 населенных пунктов, поселковых советов и колхозов на территории Словечанского, Радомишльского, Овручского, Новоград-Волынского, Дзержинского и Трояновского районов современной Житомирской области за невыполнение планов хлебо- и мясозаготовки и пр.

«За время досудебного следствия на территории всех районов Житомирской области допрошено 118 свидетелей. Все они на то время проживали на территории региона и являются непосредственными свидетелями искусственного сталинского Голодомора», - говорится в сообщении пресс-группы.

Как также отмечается, СБУ в области проанализировало и присоединило к уголовному делу как вещественные доказательства 86 книг регистрации актов о смерти людей в 1932-1933 годах, которые хранятся в Государственном архиве Житомирской области. Житомирское областное бюро судебно-медицинских экспертиз по делу по материалам указанных книг установило, что самыми распространенными причинами смерти людей в 1932-1933 годах стали голод и заболевания, вызванные голодом.

«Официально причины смерти у подавляющего большинства детей и людей работоспособного возраста вообще не были указаны или были указаны как неизвестные, что свидетельствует о попытках тогдашней власти любыми способами скрыть сам факт Голодомора в Украине», - говорится в сообщении.

Наработанные следственно-оперативной группой Управления СБУ в Житомирской области материалы уголовного дела в 16 томах направило в Главное следственное управление СБ Украины.