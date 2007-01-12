Луценко считает, что Янукович установил диктатуру

Преодоление парламентом президентского вето на закон о Кабинете министров является свидетельством окончательного реформирования неокучмизма и узурпации власти в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил журналистам экс-министр внутренних дел, советник Президента Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Я считаю, что мы стали свидетелями окончательно реформирования неокучмизма в Украине с принятием закона о Кабинете министров», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что это является свидетельством окончательной узурпации власти». При этом он отметил, что сегодня не будет оценивать действия фракции Блока Юлии Тимошенко, принимавшей участие в преодолении вето Президента на закон о Кабмине, отметив, что такую оценку «даст время и избиратели».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня парламент состоит из двух партий: «Одна не хочет (принимать решения и брать на себя ответственность – УНИАН), вторая - не может». «Благодаря сегодняшнему решению Верховной Рады, мы имеем ситуацию, когда одна персона, как при КУЧМЕ, карает и милует», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заметив, что узурпация власти допущена конкретным лицом - премьер-министром Украины. «Это называется диктатурой», - отметил экс-министр внутренних дел. По его убеждению, в связи с принятием закона о Кабмине, «сегодня Президент Украины должен давать только моральную оценку (действиям правительства – УНИАН) и обращаться в Конституционный Суд».

«Если давать честную оценку, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, - мы сегодня находимся снова в 1999 году, когда Украина находилась с одним центром, которым принимались все решения, поэтому моя идея о создании движения народной самообороны является еще актуальнее».

Отвечая на вопрос журналистов, в частности, относительно назначения Владимира РАДЧЕНКО вице-премьер-министром, Ю.ЛУЦЕНКО еще раз заметил, что он не сомневается в профессионализме этого человека, который в свое время не поддался на давление со стороны экс-президента Леонида КУЧМЫ, и в связи с этим он надеется, что В.РАДЧЕНКО сможет противостоять возможному давлению со стороны правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Комментируя нынешнюю ситуацию в Верховной Раде, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что «сегодня в парламенте все политические силы заняты торгами». По его словам, в связи с этим народным депутатам не до украинского народа, поскольку последний необходим им только во время выборов.

Говоря о так называемой парламентской оппозиции, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Называться оппозицией и быть оппозицией - это две разных вещи. Сегодня оппозиция только называется оппозицией.».

Отвечая на вопрос, который касался последних кадровых назначений заместителей министра внутренних дел Василия ЦУШКО, в частности, назначение бывшего командующего внутренними войсками МВД Сергея ПОПКОВА на должность заместителя министра, начальника Главного штаба МВД, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Господин ЯНУКОВИЧ, который сегодня рассказывает, что у ПОПКОВА не было никакого негатива, хитрит. Он четко знает о хозяйственных проблемах, которые были во время руководства ПОПКОВА во внутренних войсках. Я об этом его информировал». «Это свидетельство того, что господин ЯНУКОВИЧ считает возможным раздавать государственные должности в виде наград тем, кто лично защищал его и брал вину за незаконные, фактически преступные приказы, на себя», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Так же дали вознаграждение господину ШУФРИЧУ, который успешно обслуживает господина ЯНУКОВИЧА. Так же идет сейчас речь, что такую именно награду «за мужество» в отстаивании своей незаконной позиции... получит и РИЗАК (экс-губернатор Закарпатской области – УНИАН). Это сегодня система», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.