Ющенко остановил действие постановлений Кабмина о назначении заместителей Цушка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановлений правительства о назначении Сергея ПОПКОВА и Сергея КОПЫТОВА заместителями министра внутренних дел и обжаловал их в Конституционном Суде.

Соответствующий указ “Об остановке действия постановлений Кабинета Министров Украины от 10 января 2007 года” размещен на официальном сайте главы государства.

В указе напоминается, что Кабинет Министров Украины 10 января 2007 года издал постановления «О назначении КОПЫТОВА С.М. заместителем министра внутренних дел Украины – директором Департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета» и «О назначении ПОПКОВА С.Е. заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного штаба».

Президент отмечает, что назначения на должности заместителей министра внутренних дел должны происходить после согласования кандидатур с главой государства.

В указе отмечается, что основные задачи Министерства внутренних дел Украины и, соответственно, его должностных лиц связаны с формированием и реализацией государственной политики в сфере защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности. Поэтому указанные решения Кабинета Министров Украины приняты в нарушение конституционных полномочий Президента Украины относительно обеспечения национальной безопасности, руководства в этой сфере и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных частью второй статьи 102, пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Основного Закона Украины, в нарушение Указа Президента Украины от 4 декабря 2006 года № 1025 «О Перечне должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, органов дипломатической службы, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины», которым предусмотрено согласование с главой государства кандидатур для назначения, в частности, на должность заместителя министра внутренних дел Украины.

“Тем самым Кабинет Министров Украины проигнорировал и нормы части третьей статьи 106, части третьей статьи 113, пункта 1 статьи 116 Конституции Украины, в соответствии с которыми указы Президента Украины, изданные на основе и во исполнение Основного Закона Украины, являются обязательными к выполнению на территории Украины, Кабинет Министров Украины должен руководствоваться в своей деятельности Конституцией Украины и принятыми в соответствии с Конституцией Украины указами Президента Украины, на Кабинет Министров Украины возложено обеспечение выполнения, в частности, актов Президента Украины”, подчеркивается в документе, и добавляется, что при таких обстоятельствах, издавая данные постановления, Кабинет Министров действовал вопреки статье 8 Конституции Украины, согласно которой нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей.

Президент также направил конституционное представление исходя из несоответствия Конституции Украины приостановленных сегодня его указом постановлений правительства.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 10 января 2007 г. №7 правительство ввело дополнительно должность заместителя министра внутренних дел Украины - директора департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета. А постановлением №8 назначило на эту новосозданную должность С.КОПЫТОВА. С.КОПЫТОВ с июля 2003 года по декабрь 2005 года занимал должность заместителя председателя Государственного казначейства - начальника управления Госказначейства в Киеве.

Кроме того, постановлением от 10 января 2007 г. №9 правительство назначило С.ПОПКОВА заместителем министра внутренних дел Украины - начальником Главного штаба.

С.ПОПКОВ с ноября 2004 года по февраль 2005 года занимал должность заместителя председателя МВД – командующего внутренними войсками. Согласно информации ряда СМИ и заявлениями политиков, именно С.ПОПКОВ отдавал приказ силой разогнать людей на Майдане во время Помаранчевой революции.