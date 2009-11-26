Тимошенко рассказала, кому добавит денег «закон Ющенко-Януковича»

Кабинет министров на внеочередном заседании рассматривает возможности выполнения закона о повышении социальных стандартов и закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год, принятых Верховной Радой по инициативе Партии регионов и подписанных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня внеочередное заседание правительства.

«Сегодня я хотела бы, чтобы именно на заседании правительства мы детально обсудили каждый аспект этого закона о повышении социальных стандартов и закона об изменениях и дополнениях в бюджет – что они дают каждому человеку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что принятие этих законов приводит к снижению пенсий рядовых граждан и неограниченному повышению пенсионного обеспечения народных депутатов и чиновников Верховной Рады и Секретариата Президента.

«Эти законы нивелировали все персональные и системные надбавки, которые делались для людей, имеющих низкую пенсию, а у нас было установлено таких надбавок достаточно. Сам закон более чем для 5 млн. пенсионеров дает прибавку к пенсии всего 60 коп. – это закон ЯНУКОВИЧА, закон ЮЩЕНКО, а забирают 28 грн. из каждой пенсии. Вот так законы бестолково и бездарно принимаются», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила правительству рассмотреть шаги для того, чтобы их выполнение не привело к снижению пенсий для большинства граждан Украины.

«В то же время, эти законы существенно повышают пенсии народным депутатам, чиновникам всех уровней, включая и Верховную Раду, и Секретариат Президента весь. Вот там повышение есть более чем на 900 грн.», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает недопустимым, что главные бюджетные ресурсы в тяжелый кризисный год необходимо будет направлять на безграничное увеличение пенсий для депутатов. «Вот результат их работы», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

30 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.

6 ноября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября.

16 ноября Президент подписал закон.