Тимошенко рассказала, что было бы «просто трагедией для страны»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что лично возглавит Координационный совет по реформированию медицинской отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании Координационного совета по реформированию медицинской отрасли.

«Я хотела бы, чтобы совет, созданный решением правительства для формирования стратегии и тактики реформирования системы здравоохранения, начал очень активно работать. Я не хочу, чтобы это был, не дай Бог, какой-то декоративный орган, который создается на какую-то часть предвыборного марафона. Это было бы просто трагедией для страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает целесообразным сделать открытым для расширения состав этого совета. «Если вы или ваши коллеги, или ваши команды знают людей, достойных, интеллектуальных, абсолютно способных работать в таком совете, мы будем привлекать и приглашать всех, кого вы посоветуете», - предложила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что коордсовет будет принимать судьбоносные решения по реформированию медицинской отрасли. «Я не хочу, чтобы страна переживала такие стрессы, как она переживала сейчас», - объяснила премьер-министр.