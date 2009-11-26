Тимошенко думает, что Ющенко только и ждет, когда эпидемия разгуляется

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в попытке ввести чрезвычайное положение в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга в Верховной Раде.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила удивление, что Президент в течение 15 дней не подписывал и не ветировал закон о выделения 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа, хотя знал, что не завизирует этот документ.

«Если у него были другие мнения о выделении 1 млрд. грн., так почему он сразу не внес это в Верховную Раду? Я еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня, используя такую мировую беду как эпидемия, Президент просто хочет ввести чрезвычайное положение, а для этого ему нужно добиться, чтобы эпидемия разгулялась на полную силу», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня все фракции, кроме фракции Партии регионов, отложили в сторону свои политические амбиции и борьбу в президентских выборах.

«А ЯНУКОВИЧ работает по принципу: чем хуже в стране, тем больше оснований для обвинения премьер-министра - его главного конкурента на президентских выборах», - сказала она.