Жвания нашел только один общий момент у революций в Украине и Грузии

Народный депутат Давид ЖВАНИЯ (фракция НУ-НС) выступает против сравнения Помаранчевой революции в Украине и Революции роз в Грузии.

Об этом Д.ЖВАНИЯ заявил в комментарии, переданном УНИАН его пресс-службой.

«Я категорически против, чтобы мы сравнивали эти два события. Кроме того, ситуация, которая возникла в Грузии, и угрозы, которые существовали в Украине, ничего общего не имеют», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Он согласился, что обе революции были «побегом» от постсоветского пространства и советской психологии.

«В этом есть сходство. Но Грузия и Украина пошли абсолютно разными путями. Поэтому, когда сравнивают эти два события, нужно отметить, что структура у них разная и последующие действия, которые происходили, тоже разные», - считает он.

По словам Д.ЖВАНИИ, в Грузии после революции, по сути, было создано полицейское государство, где нет свободы слова.

Народный депутат считает, что Украина, между тем, приняла для себя решение стать парламентско-президентской республикой, хотя такая нежесткая модель правления не гарантирует быстрых результатов.

«Поэтому процессы, происходившие в Украине после 2004 года, гораздо позитивнее, чем в Грузии. Мы не пережили тех стрессов, и, к счастью, страна не находится в состоянии войны», - констатировал Д.ЖВАНИЯ.