Поживанов заявляет, что Черновецкий и Довгий угрожали ему физической расправой

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина» Михаил ПОЖИВАНОВ заявляет, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его заместитель, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ угрожали ему физической расправой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

В частности, по словам М.ПОЖИВАНОВА, такие угрозы от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и О.ДОВГОГО прозвучали во время проведения последнего пленарного заседания Киевсовета.

«Мне сегодня во время проведения сессии Киевсовета господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ и господин ДОВГИЙ лично угрожали, что они в ближайшее время в связи с моим участием в блокировании работы пленарных заседаний Киевсовета дадут возможность почувствовать на себе каждое блокирование заседания горсовета», - сказал депутат. Он отметил, что такие слова расценивает как прямую угрозу физической расправой.

Кроме того, М.ПОЖИВАНОВ отметил, что «зная, на что способны вышеупомянутые лица», вынужден обнародовать в средствах массовой информации информацию о данном инциденте.

«Еще одна причина, по которой я не могу молчать, - это то, что сегодня было сказано в мой адрес, но нет никакой гарантии, что в следующий раз подобное не будет произнесено еще в адрес кого-то, и, не дай Боже, сделано», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.