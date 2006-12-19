Ющенко наградили за превращение Украины в экономическую жемчужину

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО присвоена степень почетного доктора экономики Корейского университета.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась в Корейском университете города Сеула.

Как отметил ректор Корейского университета О ЮН ДЕ, В.ЮЩЕНКО получил эту степень за внедрение реформ в Украине, за превращение Украины на мощное государство – «жемчужину на Черном море, и не в туристическом, а в экономическом плане».

Президент Украины выразил искреннюю благодарность за присвоение этого звания. «Для меня это есть, безусловно, большая честь», - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность университетов в процессе проникновения культур обеих стран: «Корейский университет был всегда ячейкой украинистики в вашем государстве», - отметил он, добавив, что сегодня Посол Кореи в Украине является профессором этого университета.