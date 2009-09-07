У пива и молока один правовой статус, потому что Терехин упирается?

«Форум спасения Киева» призывает религиозные организации к активному содействию в пропаганде трезвого образа жизни, а также к диалогу с властью с целью ужесточения законодательства по ограничению потребления и продажи пива и других «слабоалкогольных» растворов.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, пастырское слово способно помочь остановить алкоголизацию общества.

«Сегодня в стране алкогольными коммерсантами развязан алкогольный террор, из-за чего возраст приобщения к спиртному молодеет. У пива и молока в Украине один правовой статус. Из-за агрессивной рекламы молодёжь пьёт в основном пиво и «слабоалкогольные» растворы. Пьянство – реальная угроза, которая день за днём ведёт Украину к вырождению нации. Мы призываем духовных пастырей прививать у населения традиции трезвости – проводить беседы о трезвом образе жизни не только в храмах, но и в миру», – сообщил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Также лидер общественной организации выразил надежду, что поддержка лидеров религиозных конфессий способна помочь остановить лоббирование интересов пивных коммерсантов в Верховной Раде.

Он убеждён, что законопроект № 1171, которым предлагается приравнять пиво и «слабоалкогольные» растворы к алкогольным напиткам, торпедируют в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

«Ещё 5 марта этот законопроект был принят в первом чтении. Уже полгода он не рассматривается профильным комитетом ко второму чтению без каких-либо очевидных на то оснований. Нарушены все нормы, регламентирующие подготовку законопроектов, – отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. – По всей видимости, основным противником принятия законопроекта № 1171 является председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЁХИН, ведь именно на нём лежит обязанность своевременной подготовки законопроекта для рассмотрения соответствующим комитетом ВР». «Хотелось бы услышать от С.ТЕРЁХИНА ответ на вопрос, почему законопроект № 1171 до сих пор не рассмотрен на заседании Комитета», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Также он напомнил, что в Украине пиво не относится к алкогольным напиткам, хотя содержит до 12 % алкоголя. При этом в США, Великобритании и большинстве других стран пиво считается алкоголем и его запрещено продавать лицам моложе 21 года.

По его мнению, инициатива церковных лидеров способна помочь де-юре отнести пиво и «слабоалкогольные» растворы к алкогольным напиткам.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ призвал всех пастырей, неравнодушных к судьбе украинского народа, «остановить алкогольно-табачный геноцид».

«Это не может быть делом единиц – но всех, кто предвидит последствия употребления пива для семьи, общества, страны в ближайшем и отдалённом будущем, всех, кто заботится об уровне духовности в обществе. Поддержка церковных лидеров в ограничении реализации пива по возрасту, месту и времени, признание его алкогольным напитком поможет остановить спаивание нации», – уверен главный координатор гражданской кампании.

Как сообщал УНИАН, Верховный Архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Любомир ГУЗАР уже заявил о своей поддержке инициатив по деалкоголизации общества. «Употребление алкоголя – это очень большое зло. Мы сами в церкви инициировали движение за трезвый образ жизни, так как чувствуем, сколько горя оно несёт. Ни для кого не является тайной, сколько происходит общественного зла от злоупотребления алкоголем. Посмотрите, что делается в нашем обществе сегодня – пройдите по сёлам, по городам – количество употребления спиртного устрашающее, с очень негативными последствиями. Мы, как церковь, когда видим, что и государство начинает предпринимать шаги в этом направлении (борьбы с алкоголизмом – УНИАН) – мы это приветствуем, потому что это является очень важным. Мы хотим победить это зло – чрезмерное употребление. Потому мы приветствуем инициативы (государства в этом направлении – УНИАН)», – сказал Л.ГУЗАР.

Справка УНИАН. 5 марта 2009 г. Верховная Рада Украины 384 голосами приняла в первом чтении законопроект № 1171 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», внесённый Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Евгением СУСЛОВЫМ (все – от фракции БЮТ). Целью законопроекта является снижение уровня продажи, а соответственно и потребления в стране слабоалкогольных напитков, улучшение здоровья граждан.

В случае, если пиво будет признано алкогольным напитком, его можно будет продавать, как водку и вино – только в магазинах площадью от 20 квадратных метров и только совершеннолетним. Пиво запретят употреблять в общественных местах вне питейных заведений.

В настоящее время законопроект № 1171 готовится Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики ко второму чтению.