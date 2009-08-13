БЮТ опять пошел войной на Еханурова

Юрий ЕХАНУРОВ незаконно занимает должность первого заместителя главы Секретариата Президента Украины.

Об этом заявил народный депутат, член фракции БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По словам В.ПИЛИПЕНКО, как видно из ответа Главгосслужбы, который совместно с Генпрокуратурой рассматривал его обращение, Ю.ЕХАНУРОВУ не был продлен срок пребывания на государственной службе. В.ПИЛИПЕНКО отметил, что в ст. 23 Закона Украины «О государственной службе» четко определен предельный возраст пребывания на государственной службе, который составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«ЄХАНУРОВ Ю.И. родился 23 августа 1948 года, то есть, на момент назначения на должность государственного служащего - первого заместителя главы Секретариата Президента Украины он достиг предельного возраста пребывания на государственной службе и для его назначения на должность первого заместителя главы Секретариата надо было согласование начальника Главного управления государственной службы при Кабинете министров о продлении срока пребывания на государственной службе», - отметил В.ПИЛИПЕНКО, добавив, что за соответствующим согласованием в Главгосслужбу ни Ю.ЕХАНУРОВ, ни Секретариат Президента не обращались.

«Назначение ЕХАНУРОВА - это очередной пример правового нигилизма, которым продолжает "радовать" граждан Президент Украины. Маловероятно, чтобы кто-то понес за это ответственность, ведь у нас привыкли карать только простых граждан, а Секретариат Президента - вне закона», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Депутат выразил сожаление, что «Президент Украины еще раз показал украинцам, что закон действует для всех, кроме него».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Юрия ЕХАНУРОВА первым заместителем главы Секретариата Президента Украины 14 июля.