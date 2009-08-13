В ЦИК думают, что президентская гонка может стартовать «по старому стилю»

Центральная избирательная комиссия объявит о начале избирательного процесса с 19 сентября, если к этому времени не вступит в силу новый закон о выборах Президента.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

«Если до 19 сентября не вступит в силу какой-либо новый законодательный акт, то Центральная избирательная комиссия будет руководствоваться законом о выборах Президента, принятый в 1999 году в редакции 2004 года. В соответствии с ним, избирательный процесс должен начаться за 120 дней до дня проведения выборов - 19 сентября», - сказал А.МАГЕРА.

Заместитель председателя ЦИК напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, Президент Украины должен подписать или вернуть закон в Верховную Раду со своими предложениями не позже, чем через 15 дней после того, как этот законодательный акт был направлен в Секретариат Президента на рассмотрение Виктора ЮЩЕНКО. «Отсчет 15-тидневного срока, отведенного законодательством Президенту для принятия решения, исчисляется не с момента принятия закона Верховной Радой и его подписания главой парламента, а с момента получения его для рассмотрения», - подчеркнул он.

В то же время А.МАГЕРА отметил, что как для страны, так и для Центральной избирательной комиссии очень важным фактором является стабильность избирательного законодательства. «Закон о выборах Президента от 1999 года, принятый в редакции 2004 года, не менялся, поэтому именно его принципы организации избирательного процесса станут основой для работы ЦИК, если новый закон не будет подписан и не вступит в силу», - пояснил заместитель председателя ЦИК.

Как сообщал УНИАН, изменения к Закону “О выборах Президента” Верховная Рада приняла 24 июля 2009 года.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН подписал этот закон и направил его главе государству 1 августа.

Таким образом, срок принятия решения Президентом относительно изменений в закон о выборах главы государства истекает 15 августа.

Ранее, 27 июля, пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявляла, что В.ЮЩЕНКО намерен применить вето на принятый 24 июля Верховной Радой закон относительно выборов Президента как недемократичный.