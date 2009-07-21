Сегодня Ющенко встретится с Байденом в узком кругу

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом БАЙДЕНОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, после встречи в узком кругу Президент Украины и вице-президент США сделают заявления для СМИ.

В этот же день В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора, возложив цветы к Мемориалу памяти жертв этой трагедии.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Дж.БАЙДЕН 20-22 июля с.г. находится в Украине с рабочим визитом.