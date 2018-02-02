Многие просили повлиять на НАБУ, но мы этого не делаем - посол США

Дипломат заверила, что нечасто общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким, так как в посольстве для этого есть специальный персонал, который обсуждает лишь "техническую помощь".

США не оказывают влияния на работу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом американский посол в Киеве Мари Йованович заявила в интервью телеканалу "1+1", которое вышло в эфир 1 февраля.

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"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе – мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так не должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давлении или воздействии не может быть и речи. Если бы мы начали влиять, то само существование такого антикоррупционного органа, как НАБУ, попало бы под сомнение", – пояснила она.

Йованович добавила, что США предоставили НАБУ ресурсы для проведения тренингов сотрудников.

Посол прокомментировала публикации СМИ о закрытой встрече послов стран "Большой семерки" с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в декабре 2017 года, на которой эти ведомства якобы были раскритикованы.

"На самом деле встреча была именно для того, чтобы лично узнать от глав НАБУ и САП об их понимании ситуации и как двигаться дальше. Встреча была именно заверением поддержки антикоррупционных структур. Поэтому, я думаю, было искажение информации", – сказала Йованович.

Дипломат заверила, что нечасто общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким, так как в посольстве для этого есть специальный персонал, который обсуждает лишь "техническую помощь".